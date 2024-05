L’OL s’impose dans la douleur à Clermont (0-1)

Les joueurs de l’OL célèbrent le but d’Orel Mangala à Clermont (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Largement remanié en raison des menaces de suspension, l’OL n’a clairement pas montré le visage des dernières semaines. Dominés, les Lyonnais s’en sont remis à un but d’Orel Mangala juste après la pause pour garder ses chances d’Europe.

Le sujet a été assez discuté pendant la semaine et même les précédentes, que voir Pierre Sage changer plus de la moitié du onze qui avait démarré à Lille lundi n’a rien eu de surprenant à Clermont. Avec les menaces de suspension au-dessus de six joueurs, l’entraîneur de l’OL avait choisi de presque tout changer face à la lanterne rouge de Ligue 1. Pensait-il que l’envie de se montrer des habituels remplaçants allait suffire pour prendre la mesure de Clermont ?

En tout cas, dans une volonté de turnover et de pression, il l’espérait certainement en secret. Après la victoire en Auvergne (0-1), on ne peut clairement pas dire que ce fut une réussite. Le visage montré n’a pas été celui des dernières semaines et sans dire que c’est un hold-up, l’OL s’en est avant tout remis à des exploits individuels plutôt qu’à une prestation collective aboutie pour ramener les trois points.

Lopes impérial

En laissant Alexandre Lacazette, Saïd Benrahma, Ernest Nuamah, Corentin Tolisso et Ainsley Maitland-Niles sur le banc, Pierre Sage avait clairement fait le choix de "privilégier" la finale de la Coupe de France. Cela s’est ressenti dans le collectif, loin d’être huilé pendant plus d’une heure. Rayan Cherki a bien allumé la première brindille avec une frappe puissante en angle fermé qui a heurté le poteau (5e), mais ce fut le seul frisson lyonnais de la première mi-temps. L’OL a avant tout défendu et fort heureusement, l’arrière-garde rhodanien a été efficace et solide ce dimanche soir. Anthony Lopes a été décisif à plusieurs reprises (14e, 63e, 70e).

Les menacés se sont tenus à carreau

Fortement agacé sur son banc, Sage a regretté le pressing trop mou de ses attaquants, mais a fait le choix de ne pas effectuer de changements à la pause. Le visage n’a pas été plus emballant, mais l’OL a eu le mérite de faire sauter le verrou clermontois après un exploit de Cherki sur le côté droit et un ballon bien placé par Mangala, pourtant peu à son avantage ce dimanche (0-1, 53e). Une libération pour les Lyonnais qui n’ont pas pour autant poussé pour aller faire le break. Au contraire, ils ont subi les assauts adverses. La maladresse de Clermont, qui jouait sa survie dans l’élite, a bien aidé l’OL qui continue de croire à l’Europe. Seulement, les résultats de la soirée n’arrangent pas forcément les hommes de Pierre Sage qui vont devoir espérer une contreperformance de l’OM et de Lens dans les jours à venir…