Dominé par Clermont, l’OL a fait preuve d’une solidité défensive bienvenue ce dimanche soir (0-1). Retrouvez le top et le flop de la rédaction.

Le flop : Orban à contre-courant

Il est forcément facile de taper sur l’avant-centre nigérian alors que le collectif a clairement coulé à Clermont. Et forcément, il se retrouve à souffrir de la comparaison avec Alexandre Lacazette. Mais là n’est pas de faire un comparatif entre les deux attaquants de l’OL, mais bien de la prestation d’Orban en tant que telle. Très certainement propulsé dans le onze lyonnais en raison de la blessure de Mama Baldé, le numéro 9 n’a jamais réussi à trouver la connexion avec ses coéquipiers. On a vu à plusieurs reprises Cherki, Caqueret ou encore Matic lui faire signe de décrocher un peu plus pour se montrer disponible.

Avec dix petits ballons touchés après 45 minutes, dont quatre perdus, Orban a erré sur la pelouse de Clermont. Au contre-courant de ses coéquipiers qui, il faut le dire, n’ont parfois pas senti les appels du Nigérian dans la profondeur. Mais encore une fois, techniquement, ce n’est pas ça avec des passes faciles et pourtant ratées. Après deux matchs restés sur le banc, Gift Orban avait une occasion de se mettre en évidence. Mais à l’image de tout le collectif de l’OL, il n’avait pas mis le réveil pour mettre la panique dans la défense clermontoise.

Le top : la défense a tenu le choc

On a assez tapé sur la défense ces dernières semaines pour ne pas mettre en avant que cette victoire (0-1) soit avant tout défensive. À Clermont, l’OL a signé un clean-sheet pour la première fois depuis le 9 mars en Ligue 1. Une éternité et une fois de plus, les Lyonnais n’arrivent pas à conjuguer performances offensives et défensives en même temps. Dans le dur devant, les joueurs de Pierre Sage ont cependant réussi à faire le dos rond derrière. Anthony Lopes s’est illustré avec plusieurs arrêts importants (14e, 63e, 70e) mais il n’a pas été le seul à s’illustrer.

La charnière centrale O’Brien - Caleta-Car a bien contenu Kyei dans les duels et a toujours eu un pied, une tête pour repousser le danger clermontois. À leurs côtés, Clinton Mata est loin d’avoir démérité, étant peut-être le meilleur joueur de champ ce dimanche soir. Il a tenu la dragée haute à Rashani et a tenté d’apporter offensivement, même si ses nombreux efforts et courses lui ont fait perdre de la lucidité sur ses centres en deuxième mi-temps. Dans la victoire douloureuse, Pierre Sage pourra se satisfaire du contenu défensif.