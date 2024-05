Tenus en échec par Metz (1-1), les U19 de l’OL ont malgré tout décroché leur ticket pour les play-offs. Les joueurs d’Amaury Barlet iront à Paris défier le PSG d’Ethan Mbappé, dimanche prochain.

À l’image de la saison, les U19 de l’OL auront douté jusqu’au bout. Si un nul suffisait à s’ouvrir la voie des play-offs ce dimanche, les Lyonnais ont malgré tout joué avec le feu à ne pas vouloir s’assurer une victoire tranquille et sont restés sous le coup d’un fait de jeu pouvant permettre à Metz de sortir vainqueur de la dernière confrontation de la saison. Fort heureusement pour les joueurs d’Amaury Barlet, un grain de sable n’est pas venu s’immiscer dans la machine lyonnaise qui a ramené le point suffisant de Lorraine (1-1). En ouvrant la marque par Enzo Molebé après le quart d’heure de jeu, l’OL avait pourtant fait le plus dur pour pouvoir vivre un dimanche après-midi tranquille. Mais encore une fois, et malgré le renfort de certains joueurs de la réserve, la formation lyonnaise a joué à se faire peur.

18 victoires en 25 matchs pour le PSG

Cela passe au goal-average de buts, mais il en faudra bien plus dimanche prochain pour espérer voir le dernier carré des play-offs. En assurant difficilement la deuxième place de la poule B, l’OL se retrouve à devoir jouer le vainqueur de la poule A. Ce dernier n’est autre que le PSG qui a livré une campagne de haute volée avec 18 victoires en 25 matchs joués. Il faudra donc sortir le grand jeu face aux coéquipiers d’Ethan Mbappé, mais avec le système des play-offs, tout est finalement possible. Amaury Barlet ne le sait que trop bien après la désillusion de la saison dernière avec les U17.