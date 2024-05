OL : Textor souligne le "bon travail effectué" par Sage

Présent à Clermont, John Textor en a profité pour saluer l’apport de Pierre Sage dans le redressement de l’OL. Le propriétaire américain espère désormais pouvoir remporter la Coupe de France.

Il n’avait pas d’attelle autour du bras, mais les séquelles de sa chute en skateboard étaient encore bien présentes dimanche chez John Textor. Limité dans ses mouvements du bras droit, l’Américain n’a toutefois pas perdu l’usage de la parole. Présent à Clermont en compagnie de Laurent Prud’homme et David Friio, le propriétaire de l’OL a certainement stressé autant que le parcage lyonnais présent à Clermont et à qui il a rendu visite juste avant le coup d’envoi.

Les joueurs de Pierre Sage se sont imposés dans la douleur en Auvergne (0-1), mais restent toujours dans la course à l’Europe. Un sacré exploit quand on repense à la situation lyonnaise l’été dernier et lors des six premiers mois de la saison. "Je suis très satisfait de cette saison. On est parti de très bas, on revient de loin et on a su remonter, a noté Textor après la rencontre. Pour ça, je suis vraiment très heureux."

"On veut vraiment essayer de gagner la Coupe de France"

Il reste cependant encore un match à disputer pour pouvoir espérer accrocher l’Europe via le championnat. L’OL n’a pas son destin entre les mains, mais devra gagner à domicile dimanche prochain (21h) contre Strasbourg pour mettre toutes les chances de son côté. C’est le discours tenu par Pierre Sage depuis quelques jours et encore après la victoire à Clermont. Une présence européenne la saison prochaine finirait de rendre cette saison historique et de faire de l’entraîneur lyonnais le sauveur de ce club.

Si le futur est encore en discussions, John Textor n’a pas manqué de saluer le "bon travail de fait avec coach Pierre. Il y a eu beaucoup de travail effectué pour en arriver là. Maintenant, on veut vraiment essayer de gagner la Coupe de France." Le président lyonnais voit loin, mais l’OL pourrait arriver à Lille encore plus léger si les évènements sont favorables durant la semaine qui vient en Ligue 1…