Trois points et pas de cartons : l’OL a fait le job à Clermont

Avec six joueurs potentiellement sous le coup d’une suspension pour la finale de la Coupe de France, l’OL jouait gros dimanche soir à Clermont (0-1). Entrés en jeu, Alexandre Lacazette, Ernest Nuamah et Ainsley Maitland-Niles ont réussi à passer entre les gouttes.

Il reste encore un match à disputer dimanche prochain contre Strasbourg et des péripéties peuvent encore arriver à ce moment-là avec une expulsion malvenue. Toutefois, dans le gros chantier auquel il devait faire face dimanche soir à Clermont, l’OL s’en est plutôt bien sorti. Si la prestation collective est loin d’avoir été aboutie face à la lanterne rouge, une partie de l’explication se trouve dans le large remaniement effectué par Pierre Sage pour cette rencontre de la 33e journée. Non pas par choix (quoique) mais avant tout par obligation. Avec six joueurs sous la menace avant ce déplacement, le technicien lyonnais a dû gérer la course à l’Europe et la perspective de la finale de la Coupe de France. Après la victoire lyonnaise (0-1) en Auvergne, l'OL a rempli tous les contrats.

Tolisso et Benrahma sont restés bien au chaud

Ayant dans un premier temps laissé Ainsley Maitland-Niles et Nicolas Tagliafico à la maison, Pierre Sage a dû rappeler en urgence l’Anglais suite au pépin physique de Mama Baldé. Sur les six menacés, ils étaient donc cinq à Clermont, mais aucun n’a commencé la rencontre. Si l’OL avait fait preuve d’un peu plus de maitrise, l’entraîneur n’aurait pas eu besoin de faire appel à certains de ces joueurs en sursis. Mais à un peu plus d’un quart d’heure de jeu, Alexandre Lacazette et Ainsley Maitland-Niles ont suivi les pas d’Ernest Nuamah, entré quelques minutes plus tôt.

Un risque forcément alors que le score était déjà en faveur des Lyonnais, mais fort heureusement, aucun des trois n’a été averti. "J’ai hésité à les faire rentrer mais c’était nécessaire, a assuré Pierre Sage après le match. Ils ne pouvaient pas défendre pour ne pas risquer un avertissement. Quand on mène 1-0, c’est compliqué de devoir défendre sans défendre." Avec Corentin Tolisso et Saïd Benrahma restés tout le match sur le banc, l'entraîneur lyonnais n'a pas eu besoin de griller deux cartouches supplémentaires. Sur ce point-là, la soirée à Gabriel Montpied a été une réussite. Sur celui de la production lyonnaise, un peu moins. Les entrants n'ont pas forcément changé le visage collectif et les quelques 800 supporters présents à Clermont ont eu l'impression de retrouver l'équipe empruntée du début de saison.

Caqueret : "On n'a pas su poser le jeu"

Il y a eu les éclairs de Rayan Cherki, l'abgénation de Malick Fofana ou encore la solidité de l'arrière-garde mais on fut très loin de l'OL emballant de ces dernières semaines. Vaut-il mieux une victoire aux forceps 1-0 en gardant sa cage inviolée ou un scénario renversant comme face à Brest, Monaco ou Lille ? Chacun se fera un avis sur la question mais à chaque fois, le palpitant des suiveurs est mis à rude épreuve. "C’était un match assez compliqué contre une équipe qui jouait son maintien. L’objectif est atteint. On a gagné, on ramène 3 nouveaux points, le job a été fait avec quelques rotations. On n’était pas dans la gestion mais on n’a surtout pas su poser le jeu", a avoué Maxence Caqueret.

De son côté, Pierre Sage est "resté sur sa faim" au niveau de la prestation de ses joueurs car "on pourrait se contenter de victoire 1-0 pour continuer d'y croire mais je sais qu'on est capable de faire bien mieux dans le jeu". On peut le comprendre, il n'est pas le seul dans cette situation. Toutefois, l'OL était venu chercher les trois points et surtout de ne pas prendre de jaunes. C’est finalement une soirée parfaite à y regarder de plus près.