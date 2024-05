Vainqueur de Clermont dimanche (0-1), l’OL est revenu à hauteur de Lens, sixième. S’il n’a pas forcément son destin entre les pieds, le club lyonnais revient de très loin.

La soirée aurait pu être totalement parfaite si Rennes avait réussi le coup de s’imposer à Lens dimanche soir. Finalement, les deux formations se sont quittées dos à dos (1-1) et ce point du nul des Lensois permet malgré tout à l’OL de revenir à hauteur de la sixième place grâce à son succès (0-1). Seulement, au sortir de la 33e journée, les Lyonnais n’ont pas leur destin entre les pieds, avec l’OM ayant un match en retard à jouer mercredi à Reims. En plus des résultats marseillais à venir, les joueurs de Pierre Sage paient aujourd’hui un goal-average catastrophique (-8) qui vaut au final un point, comme le prouve le classement à l’instant T.

Le résultat de l'OM mercredi donnera une première tendance

Cependant, l’OL peut encore rêver d’Europe lors de la dernière journée et c’est déjà un exploit en soi. Maxence Caqueret ne veut d’ailleurs pas le minimiser. "On revient de très loin, personne lors des matchs aller ne nous aurait attendus à cette place maintenant, a déclaré le capitaine d’un soir à Clermont. À nous d’aller chercher cette qualification européenne en championnat en battant Strasbourg déjà et on regardera les autres résultats."

Dimanche prochain au Parc OL, les Lyonnais ont une première possibilité d’être européens à la reprise estivale. Ils en auront une deuxième le 25 mai en finale de la Coupe de France, mais le mieux serait d’aller à Lille pour affronter le PSG avec l’esprit encore un peu plus libéré. De quoi permettre de croire encore un peu plus à un autre exploit dans cette saison pas comme les autres.