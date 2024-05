OL : Renard dépasse Di Nallo avec 300 capitanats

Amel Majri, Wendie Renard et Selma Bacha, joueuses de l’OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Dimanche, l’OL s’est qualifié pour la finale du championnat après avoir pris le meilleur sur Reims. À cette occasion, Wendie Renard a détrôné Fleury Di Nallo en portant pour la 300e fois le brassard de capitaine.

Il y avait forcément la crainte d’une sortie de route, mais finalement l’OL a passé le cap rémois sans encombres. Pour la demi-finale du championnat de France, les Fenottes se sont sorties du piège du Stade de Reims (6-0) et vont retrouver le PSG en finale vendredi 17 mai à 21h. Une sixième confrontation dans la saison entre deux équipes qui se connaissent par cœur. Pour la nouveauté, il faudra repasser, mais les coéquipières de Wendie Renard n’en ont cure. Ce qu’elles veulent n’est autre que le titre et un 17e sacre dans la compétition. Après la saison dernière, la défenseuse se voit bien soulever de nouveau le trophée sur la pelouse du Parc OL devant son public dans cinq jours en qualité de capitaine.

Bompastor : "Wendie, c'est une légende, c'est la boss"

D’ailleurs, à l’occasion d’OL - Reims dimanche, Wendie Renard a encore franchi un cap historique au sein du club lyonnais. Pour la 300e fois de sa capitaine, la Martiniquaise a porté le brassard de capitaine. Un chiffre symbolique à bien des égards. "C'est magnifique. C'est juste un exemple à tous les niveaux. Porter le brassard autant de fois, c'est une légende, c'est la boss, a complimenté Sonia Bompastor après le match. Ca donne encore des arguments à ceux qui pouvaient encore en douter sur sa légitimité et son exemple à l'OL."

Si elle trustait depuis déjà plusieurs années la première place chez les féminines devant sa coach (119), Renard est devenu celle qui a le plus porté le brassard à l’OL, hommes et femmes confondues. Depuis la demi-finale retour de Ligue des champions contre le PSG, elle partageait ce titre avec Fleury Di Nallo mais depuis dimanche, elle est désormais seule en haut de ce classement. Preuve une nouvelle fois de sa fidélité et de son leadership au sein du club lyonnais.