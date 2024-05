À Clermont, l’OL a laissé Sage "sur sa faim"

Vainqueur dans la douleur de Clermont, l’OL a malgré tout assuré l’essentiel lors de la 33e journée. Toutefois, Pierre Sage attendait un peu mieux que le visage proposé.

Pour la manière, il faudra repasser. Dimanche soir, l’OL est loin d’avoir livré une prestation aboutie à Clermont. À défaut d’avoir mis les ingrédients dans le jeu, les Lyonnais ont assuré l’essentiel avec les trois points (0-1) et un espoir européen toujours présent. Mais que ce fut compliqué sur la pelouse de Gabriel Montpied avec une équipe en manque d’idées et incapable de déployer un jeu léché. Les débats avaient plutôt bien débuté avec cette frappe lourde sur le poteau de Rayan Cherki à la 6e minute de jeu.

Mais en 45 minutes de jeu, ce fut le seul frisson dans les rangs de l’OL, qui a surtout subi. Resté "sur sa faim sur la qualité produite" dimanche, Pierre Sage a cherché des circonstances atténuantes en pointant les nombreux changements dans son onze. "Ça peut peut-être s’expliquer par le fait que les joueurs qui ont commencé le match avaient peu d’habitudes collectives et donc le jeu était moins automatique ou en tout cas moins en relation."

Un coach "assez tendu jusqu'à la fin"

À l’image du match frustrant de Gift Orban pendant une heure, les joueurs de l’OL n’ont pas réussi à créer d’atomes crochus entre eux. Fort heureusement, le but d’Orel Mangala juste après la pause a libéré les Lyonnais au score plus que dans le jeu. Pierre Sage, comme l’ensemble des supporters, a vécu la fin de match "assez tendu jusqu’à la fin" et espère que le visage contre Strasbourg dimanche (21h) sera plus séduisant. Il le faudra pour espérer être européen et davantage parce que l’OL ne "peut se contenter de victoires 1-0, car l’équipe peut faire bien mieux et en est capable".