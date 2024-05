Wendie Renard et Vanessa Gilles lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

S’étant rendu le match facile en première mi-temps, l’OL défendra bien son titre vendredi prochain à Décines après sa victoire contre Reims (6-0). Les Lyonnaises retrouveront le PSG en finale du championnat de France.

La première étape a été franchie sans encombres. Avec le nouveau système de play-offs et la possibilité de tout perdre sur un match, la crainte d’être sorti prématurément était forcément présente dans les rangs lyonnais. Toutefois, Sonia Bompastor avait confiance en la qualité de ses joueuses et ces dernières ne l’ont pas déçue ce dimanche en fin d’après-midi à Décines. Quand le PSG a eu toutes les peines du monde à se défaire du piège du Paris FC, l’OL a fait respecter la hiérarchie. Sans dire que les 26 points d’écart à l’issue de la saison régulière se sont vus sur le terrain, il y a eu une classe de différence avec Reims au Parc OL. Grâce à leur facile victoire, les Fenottes défieront le PSG vendredi prochain (21h) dans le but de décrocher un 17e titre national.

Les Fenottes n'ont pas eu à douter

Avec trois finales à disputer d’ici à la fin de la saison, Sonia Bompastor avait clairement annoncé ne pas vouloir faire de choix sur l’ordre de priorité. En clair, la grosse équipe serait alignée même face à des Rémoises, inférieures sur le papier. L’objectif était clair d’enfoncer rapidement le clou pour ensuite pouvoir gérer. Il valait mieux puisque Reims a commencé à jouer la montre après seulement cinq minutes de jeu.

Heureusement, l’OL n’est pas tombé dans ses travers d’inefficacité et Wendie Renard, après avoir bien suivi sur une tête de Gilles, a fait sauter le verrou rémois (1-0, 12e). Néanmoins, la domination a été avant tout stérile pendant de longues minutes avant que Danëlle van de Donk ne pousse pour assurer cette qualification. D’abord d’une frappe sèche du gauche (2-0, 36e) puis en pressant bien pour un missile de Majri dans la lucarne (3-0, 43e). Avec trois buts d’avance à la pause, Bompastor ne pouvait rêver de meilleur scénario.

Hegerberg a rejoué après deux mois d'absence

La coach n’a toutefois pas effectué des changements dès la pause, attendant l’heure de jeu pour faire du turnover. Bien lui en a pris, car Diani et Dumornay, peu en réussite durant le premier acte, ont définitivement mis la tête sous l’eau à Reims avec trois buts en l’espace de dix minutes, dont un doublé de l'attaquante française (56e, 66e). Les Rémoises ayant rendu les armes, la dernière demi-heure a avant tout servi à donner du temps de jeu à celles qui en avaient besoin. On pense notamment à Ada Hegerberg et Delphine Cascarino. Absente depuis deux mois, la Norvégienne a signé son retour pour un quart d'heure de jeu. Quinze dernières minutes durant lesquelles il ne s'est pas passé grand-chose mais l'OL avait assuré l'essentiel depuis bien longtemps.