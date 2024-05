OL - Reims (6-0) : Van de Donk, la hargne et l'inspiration

Facile vainqueur de Reims (6-0), l’OL a livré un festival offensif. Buteuse et passeuse, Daniëlle van de Donk a grandement participé à rendre cette tâche aisée. Retrouvez les tops de la rédaction.

Le top 1 : Daniëlle van de Donk

Il n’y a qu’à voir sa rage au moment de voir le ballon faire vibrer les filets pour comprendre qui est Daniëlle van de Donk. Elle a beau être un gabarit de poche, la Néerlandaise est une vraie teigne et ce n’est pas nouveau. Pas avare d’efforts dans le repli défensif et le pressing, la meneuse réussit à ailler rage de vaincre et talent. Ce n’est jamais elle qui prend la lumière quand il s’agit de parler du secteur offensif, pourtant son rôle est primordial. Elle l’a encore prouvé ce dimanche face à Reims (6-0). Occupant la position la plus haute dans le milieu à trois de l'OL, Van de Donk s’est souvent placée entre les lignes afin de faire le lien avec Dumornay.

À la distribution pendant une grande partie de la première mi-temps, elle s’est illustrée avec une frappe limpide du gauche à la 36e minute. Voyant la défense rémoise ne pas monter sur elle, elle ne s’est pas fait prier pour envoyer un ballon croisé dans la lucarne de Szemik. Mais comme on l’a dit, la Néerlandaise ne se contente pas du seul apport offensif. C’est elle qui empêche la relance rémoise et pousse le ballon à finir dans les pieds d’Amel Majri pour le 3-0 lyonnais.

Le top 2 : Hegerberg enfin de retour

Dans une si large victoire, on passera sur les flops même si certaines prestations individuelles ont été en deçà en première mi-temps notamment. Mais, l’heure n’est pas à bouder son plaisir et le choix est donc fait de saluer avant tout l’évènement qui était attendu par tous les supporters depuis deux mois : le retour d’Ada Hegerberg. Mettre en avant un retour n’est pas forcément juste pour les autres Lyonnaises, mais le cas de la Norvégienne occupe tellement les discussions que c’est forcément une bonne nouvelle pour l’OL avant de retrouver le PSG vendredi prochain ainsi que le FC Barcelone dans deux semaines.

En ne jouant pas pendant deux mois, Hegerberg est clairement à court de rythme, mais sa simple présence sur la pelouse a un vrai impact psychologique sur son équipe ainsi que l’adversaire. Ce dimanche, durant le quart d’heure octroyé par Sonia Bompastor, la Ballon d’Or 2018 a avant tout cherché à retrouver des sensations avec le ballon en jouant avant tout en remise et à une touche.