Alexandre Lacazette et les joueurs de l’OL à l’échauffement (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Pour cette avant-dernière journée de Ligue 1, l'OL se rend à Clermont avec l'espoir de pouvoir encore jouer l'Europe. Face à la menace des cartons, Pierre Sage a décidé de laisser Alexandre Lacazette sur le banc, tout comme les autres menacés que sont Corentin Tolisso, Saïd Benrahma et Ernest Nuamah.

Il avait déjà fait de la prévention en laissant Ainsley Maitland-Niles et Nicolas Tagliafico à la maison. Il a poussé le bouchon encore plus loin ce dimanche soir à Clermont. Face à la menace de voir certains de ses cadres être suspendus pour la finale de la Coupe de France, Pierre Sage n'a pris aucun risque dans le onze de l'OL. Tous les joueurs menacés débuteront sur le banc, à commencer par les trois de devant. Titulaires à Lille, Alexandre Lacazette, Saïd Benrahma et Ernest Nuamah laissent leur place à un trio tout neuf. Rayan Cherki et Malick Fofana sont récompensés de leurs bonnes entrées, tandis que Gift Orban est finalement préféré à Mama Baldé, qui sortira une nouvelle fois du banc.

L'objectif reste la victoire dans ce remaniement

Cette prévention ne s'applique pas qu'à la ligne offensive du côté de Clermont. Également sous la menace, Corentin Tolisso est préservé, ce qui va permettre à Orel Mangala de retrouver un temps de jeu plus important par rapport aux dernières semaines. Nemanja Matic et Maxence Caqueret enchaînent pour leur part dans l'entrejeu. Enfin, les absences de Maitland-Niles et Tagliafico poussent logiquement Mata, déjà dans le onze à Lille, et surtout Henrique à occuper les couloirs de l'OL à Gabriel Montpied.

La composition de l'OL : Lopes - Mata, O'Brien, Caleta-Car, Henrique - Caqueret, Matic, Mangala - Fofana, Orban, Cherki