OL - Mercato : l’option d’achat de Baldé va être levée

Prêté avec option d’achat par Troyes, Mama Baldé va définitivement s’engager avec l’OL. En prenant part à plus de 55% des matchs cette saison, le Bissau-Guinéen a rempli les conditions de la levée automatique.

On ne peut pas forcément dire que l’arrivée de Pierre Sage a changé grand-chose à la situation de Mama Baldé. Avec seulement 181 minutes jouées depuis décembre, l’attaquant n’est pas un premier choix dans l’esprit de l’entraîneur de l’OL. Pourtant, ce dernier a réussi à redonner confiance au Bissau-Guinéen après six premiers mois compliqués. En à peine deux matchs entiers joués sur les six derniers mois, Baldé a réussi à être décisif à cinq reprises avec deux buts et trois passes. À l’image de son entrée à Lille lundi dernier, l’ancien Troyen parvient à profiter des miettes laissées pour se mettre en évidence et apporter sa pierre à l’édifice dans la fin de saison de l’OL. Il l’avait d’ailleurs rappelé en conférence de presse il y a quelques semaines : le travail du staff a été important dans son redressement personnel.

500 000€ de bonus et un intéressement également

Quoi qu’il en soit, ce ne sont pas ses récentes performances qui ont poussé la direction lyonnaise à poser six millions d’euros sur la table. Prêté par Troyes l’été dernier, Mama Baldé avait une option d’achat dans ce transfert et cette dernière se levait automatique à une condition : l’attaquant devait jouer a minima 55% des matchs de l’OL cette saison. Avant même les trois derniers rendez-vous, Baldé sera au-dessus et c’est donc logiquement qu’il va s’engager sur le long terme avec l’OL d'après RMC. Relégué en National, Troyes ne va certainement pas cracher sur cette masse financière qui va arriver tout droit du Rhône, après les deux millions d’euros déjà versés à l’été 2023.