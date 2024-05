L’OL Futsal sacré champion de Régional 1

Grâce à leur victoire contre l’ALF Futsal (9-5), les joueurs de l’OL Futsal ont validé leur titre de champion de Régional 1. Il reste désormais une place en D2 à aller chercher avec les barrages.

Après la déception de la semaine passée, ce sont des sourires et une explosion de joie qui ont envahi le vestiaire lyonnais samedi du côté d’Irigny. Dans le choc en retard contre l’ALF Futsal qui s’est joué à huis clos, l’OL a pris le meilleur sur son concurrent direct (9-5) et a ainsi validé définitivement son titre de champion de Régional 1. Un vrai renversement de situation quand on sait ce qu’il en était encore il y a une semaine. Les hommes de David Touré s’étaient vu sanctionnés d’un match perdu contre l’ALF, d’un point de pénalité et avaient dans le même temps perdu à Condrieu. Le titre s’était alors envolé du côté de Sainte-Foy-lès-Lyon avant que l’appel lyonnais ne donne gain de cause et que le choc puisse être joué.

Encore deux matchs pour accéder à la D2

Les coéquipiers de Jules Casamayou regrettent certainement de ne pas avoir pu fêter ce sacre avec leurs supporters, mais l’essentiel est ailleurs. Avec ce titre de champion, l’OL a désormais l’opportunité de monter en D2 même si le chemin est encore long. Les Lyonnais doivent à présent disputer des play-offs et deux matchs pour avoir l’espoir de monter à l’échelon du dessus. Un vrai parcours du combattant durant lequel le moindre faux pas ramènera l’OL Futsal en R1…