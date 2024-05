Futsal : l’OL obtient gain de cause et jouera le titre contre l’ALF

Ayant fait appel de la décision de la commission régionale des règlements, l’OL Futsal a obtenu gain de cause. Il jouera le titre de Régional 1 contre l’ALF à une date à fixer et à huis clos.

L’espoir renait à l’OL Futsal. Après plus d’une semaine de cauchemars, la section futsal du club lyonnais voit les nuages se dissiper un peu dans le ciel. Tout ne reviendra pas à la normale, car certaines sanctions à venir pourraient avoir de lourdes conséquences, mais l’espoir d’un titre en Régional 1 est de nouveau d’actualité. Pensant avoir tout perdu le week-end dernier en perdant à Condrieu (7-5), les joueurs de David Touré vont bien avoir une dernière chance d’écrire leur histoire. Sanctionnés d’un match perdu contre l’ALF Futsal et d’un point de pénalité en plus, les Lyonnais ont vu leur appel fonctionner. La commission d’appel de la Ligue AURA, réunie mardi, a donné gain de cause à l’OL et fait annuler la sanction initiale.

Choc à huis clos

La formation lyonnaise retrouve ses deux points d’avance en tête du championnat et va pouvoir jouer le titre contre l’ALF, ainsi en a décidé la commission d’appel. Toutefois, aucune date n’a encore été fixée et pour les supporters des deux équipes qui se faisaient une joie il y a deux semaines de vivre ce match, il faudra repasser. La tenue de la rencontre se fera à huis clos dans un lieu encore à définir. C’est malgré tout une petite victoire pour l’OL qui peut décrocher le titre de champion et accéder aux barrages pour la D2 avec un simple nul contre le club fidésien.