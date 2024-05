Sanctionné d’un match perdu ainsi que d’un retrait d’un point, l’OL Futsal ne compte pas en rester là. Alors qu’il a perdu le titre durant le week-end, le club lyonnais ne veut pas se retrouver léser par les incidents de sa réserve.

En l’espace d’une semaine, l’équipe première de l’OL Futsal a tout perdu. Alors qu’elle devait jouer le titre contre l’ALF le samedi 27 avril, la formation lyonnaise a vu son match être annulé en raison des incidents qui ont éclaté entre la réserve et le club de Vaulx United en lever de rideau. Seulement, ces troubles ne se sont pas limités qu’à un simple report du choc de Régional 1.

Car de report, il n’en a pas été question pour la commission de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes. Cette dernière a choisi en fin de semaine de donner match perdu à l’OL Futsal et de lui infliger en plus un point de pénalité. Les cinq points d’avance sur le club fidésien ont fondu comme neige au soleil et la défaite à Condrieu (7-5) samedi a offert sur un plateau le titre à l’ALF, vainqueur dans le même temps du Futsal de Vaulx (7-4).

La réserve devant la commission du district ce lundi

Sur le terrain, le titre revient donc à l’ALF mais l’OL Futsal ne compte pas s’en arrêter là. Ayant la possibilité de faire appel de la sanction, le club a choisi d’utiliser ce moyen pour faire valoir ses droits et avoir une chance de pouvoir encore espérer finir premier et disputer les barrages d’accession. Le service juridique lyonnais s’est mis sur le dossier alors que la réserve passe devant la commission ce lundi. Le district avait choisi de geler les matchs des deux équipes dans l’attente des éléments et du rapport en vue de cette commission. Hasard du calendrier, l’équipe deux de l’OL Futsal et le Vaulx United devaient se retrouver en demi-finale de coupe du Rhône samedi prochain…