Becho (OL) et Aulas en visite à l'Eveil de Lyon

Marraine de l’Éveil de Lyon depuis quelques jours, Vicki Becho a honoré son nouveau rôle dimanche à Villeurbanne. Le tout en présence de Jean-Michel Aulas, ancien président de l’OL et désormais patron de la nouvelle Ligue féminine de football professionnel (LFFP).

En prolongeant son contrat jusqu’en 2027 avec l’OL, Vicki Becho s’est inscrite sur la durée entre Rhône et Saône. En plus de pouvoir faire ses preuves avec les Fenottes dans les années à venir, l’attaquante française pourra être pleinement investie dans son nouveau rôle. Comme annoncé sur notre site il y a quelques semaines, Becho est devenue la marraine de l’Éveil de Lyon. Cette nomination a été annoncée par le club il y a quelques jours et a été rendue de manière officielle durant le week-end qui vient de se terminer. L’internationale française a pris la direction de Villeurbanne dimanche et a réservé une surprise aux jeunes licencié(e)s de l’Éveil.

Aulas a ses entrées à l’Éveil de Lyon

Vicki Becho n’était pas la seule surprise de la journée du côté de Villeurbanne. En effet, Jean-Michel Aulas était également de la partie aux côtés de Julie Nublat-Faure, adjointe au Maire de Lyon et qui a en charge les questions du Sport, Vie Associative et Éducation Populaire. Ancien président de l’OL féminin, Aulas va occuper un nouveau rôle. À partir du 1er juin, il deviendra président de la nouvelle Ligue féminine de football professionnel (LFFP). Il connait d'ailleurs bien le club de l’Éveil de Lyon pour des raisons personnelles. Voir "JMA" du côté de Villeurbanne était donc loin d’être anodin. Surtout à l’heure de la venue de la nouvelle marraine et de son ancienne joueuse qu’est Vicki Becho.