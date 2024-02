Vicki Becho (OL) va devenir marraine de l'Éveil de Lyon

Vicki Becho, buteuse avec les Bleues contre le Panama (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Actuellement avec les U23 françaises dans cette trêve internationale, Vicki Becho va devenir la marraine du club de l’Éveil de Lyon.

Ce vendredi, l’équipe de France féminine va disputer son premier match à Décines dans le Grand Stade. Un moment particulière pour six joueuses françaises qui vont évoluer à domicile. Vicki Becho n’aura malheureusement pas cette chance de pouvoir évoluer dans son antre au quotidien avec l’OL. Ayant fait partie des 23 retenues pour la Coupe du monde 2023 et dans les dernières sélections d’Hervé Renard, l’ailière fait les frais d’un temps de jeu en baisse avec les Fenottes et surtout d’un retour de concurrence comme l’a expliqué Hervé Renard au moment de la liste. Redescendue avec les U23 pour cette trêve internationale, Becho va s’inscrire dans le football lyonnais dans les semaines à venir.

Malgré un contrat qui se termine en juin prochain, Vicki Becho va devenir la marraine d’un club historique du bassin lyonnais. En effet, l’Éveil de Lyon, club partenaire de l’OL, va avoir comme figure la joueuse lyonnaise avec une officialisation courant avril. Créé en 1911, le club qui se partage entre le 6e arrondissement et Villeurbanne compte aujourd’hui près de 1500 licenciés, ce qui en fait un des plus importants dans l’Hexagone.