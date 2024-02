Metz : Georges Mikautadze va retrouver l'OL

Georges Mikautadze à gauche lors de Metz – Lille en août 2021 (Photo by JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP)

Dans le groupe messin pour accueillir l'OL, Georges Mikautadze s'apprête à retrouver son club formateur ce vendredi (21 heures).

Cet hiver, Georges Mikautadze a renoué le fil de son histoire avec le FC Metz. En échec à l'Ajax d'Amsterdam (9 rencontres, aucun but), il a été prêté chez les Grenats avec une option d'achat lors du dernier mercato. Lyonnais de naissance, l'attaquant a pour objectif d'aider son équipe à se maintenir, et le prochain arrêt dans cette quête sera particulier pour lui. Sans grande surprise, le Géorgien est dans le groupe convoqué pour affronter l'OL ce vendredi à 21 heures.

2e match pour lui face à l'OL

Il va donc retrouver son club formateur, où il a évolué durant sept ans (de 2008 à 2015), avant de porter les couleurs de Saint-Priest. Le joueur de 23 ans, passé aussi par le FC Gerland, sera l'un des éléments messins à surveiller pour Pierre Sage et ses hommes. Il faudra également se méfier de Didier Lamkel Zé, un temps incertain et finalement bien présent, tout comme Ismaël Traoré en défense. L'arrière Koffi Kouao et l'offensif Malick Mbaye sont eux de retour.

En revanche, Jallow et N'Doram et Tetteh sont blessés. Pour le reste, László Bölöni peut compter dans son effectif sur le gardien Alexandre Oukidja, sur Christophe Hérelle et Matthieu Udol dans la ligne défensive, ou encore sur Lamine Camara au milieu de terrain.

Le groupe de Metz face à l'OL : Dietsch, Oukidja - Candé, Colin, Hérelle, Kouao, Lô, Sané, Traoré, Udol, Van den Kerkhof - Atta, Camara, Jean-Jacques, Nduquidi, Sabaly - Asoro, Lamkel Zé, Mbaye, Mikautadze, Sané