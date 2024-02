Metz - OL : le stade Saint-Symphorien sera plein

supporters de Metz (Photo by Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP)

Malgré la situation du club, Metz pourra s'appuyer sur plus de 27.000 supporteurs ce vendredi (21h) contre l'OL. Saint-Symphorien affichera complet.

A l'image de l'Olympique lyonnais, qui même dans les moments difficiles, a pu compter sur ses supporteurs, le FC Metz en fera autant ce vendredi. Alors qu'il doit recevoir l'OL à 21 heures, la formation messine a annoncé qu'elle avait vendu toutes les places disponibles pour cette rencontre. Le stade Saint-Symphorien sera donc à guichets fermés.

Ce sera la troisième fois que l'enceinte sportive sera pleine cette saison, après le derby contre Strasbourg (27.700 spectateurs) et le duel face à Marseille (27.095). Ils seront à nouveau plus de 27.000 en ouverture de la 23e journée de Ligue 1. On retrouvera aussi 500 fans des septuples champions de France dans le parcage des visiteurs.

Metz dans le dur mais soutenu

Avec soutien populaire, et même si la spirale actuelle de l'équipe mosellane est très inquiétante (dix matchs sans victoire, neuf défaites), il faudra se méfier du sursaut d'orgueil pour le groupe de Pierre Sage. De toute manière, les Rhodaniens n'ont pas le droit à l'erreur car ils ne comptent que trois longueurs d'avance sur le barragiste (Nantes) et huit sur son futur adversaire (17e avec 17 unités).

Un succès, qui serait donc le cinquième de rang toutes compétitions confondues pour l'OL, lui permettrait de se donner de l'air, en plus de bien préparer le choc contre Strasbourg en Coupe de France mardi.