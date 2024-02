OL - Strasbourg : la barre des 50 000 billets franchie

Ayant rapidement lancé l’opération "stade plein" pour le quart de finale de Coupe de France, l’OL devrait avoir été entendu. Avant le déplacement à Metz en Ligue 1, la rencontre OL - Strasbourg se jouera au-dessus des 50 000 spectateurs.

Une victoire contre le FC Metz vendredi soir et l’emballement pourrait bien s’accélérer un peu plus. C’est ce qu’il s’était passé après le succès à Montpellier et des ventes de places en nette augmentation pour la réception de Nice vendredi dernier. L’OL espère bien que le déplacement en Lorraine fasse les affaires du quart de finale de Coupe de France contre Strasbourg, mardi prochain. En tout cas, à cinq jours du match, il y a déjà un sentiment de victoire dans les coulisses du club lyonnais. Dès le tirage au sort des quarts, l’OL s’était lancé dans une opération "stade plein" avec notamment une invitation pour les 5 000 abonnés les plus assidus depuis le début de la saison ou encore des places à 5€.

Un stade plein pour une nouvelle qualification en demies ?

Après une première barrière des 45 000 spectateurs franchie il y a quelques semaines, le guichets fermés ne devrait pas être loin d’être atteint. En effet, la barre des 50 000 a été dépassée ces dernières heures et l’espoir d’un Parc OL au complet est forcément présent aussi bien dans le club, mais aussi chez les supporters. Ces derniers n'hésitent pas à lancer des appels sur les réseaux sociaux pour que le stade de Décines affiche complet pour la première fois depuis très longtemps. Et ainsi que toute une enceinte porte les coéquipiers d’Alexandre Lacazette vers les demi-finales de la Coupe de France.