245 000 spectateurs au Parc OL durant l’été

En attendant que le Parc OL retrouve ses habits traditionnels avec la Ligue 1, l’enceinte décinoise a accueilli cinq concerts durant l’été. Au total, 245 000 spectateurs ont pris place à Décines.

Encore trois semaines à attendre. Toujours dans l’attente de la programmation de son match de la 2e journée de Ligue 1 contre Montpellier, l’OL recevra quoi qu’il arrive le club héraultais pour sa première à domicile lors du week-end du 21 août prochain. Presque trois mois après le dernier rendez-vous contre Reims et toutes les festivités qui sont allées avec, le Parc OL va retrouver ses couleurs traditionnelles faites de rouge et de bleu pour une nouvelle saison de Ligue 1.

OL - Montpellier sera le premier des dix-sept rendez-vous à Décines pour cette saison 2023-2024. La pelouse a été reposée quelques heures seulement après le dernier concert estival de la programmation 2023 au Parc OL.

Des concerts qui font toujours recette

L'enceinte décinoise a refermé un nouvel été rythmé aux sons des guitares et autres stars internationales avec les Red Hot Chili Peppers. Au total, ce sont cinq concerts qui se sont tenus entre juin et juillet au Parc OL avec notamment Muse ou encore Mylène Farmer. Le record détenu par Indochine à l’été 2022 avec 72 561 spectateurs a tenu bon. Tout comme l’affluence globale.

Ayant attiré un peu plus de 300 000 spectateurs l’été dernier au cours de six concerts, le Parc OL a fait un peu moins bien en 2023 avec un concert de moins, il est vrai. Mais l’enceinte a malgré tout réussi à voir plus de 245 000 personnes venir prendre place dans les travées du stade. Une affluence non négligeable au moment de faire les comptes en fin d’année.