OL : Cascarino est "en avance sur le timing"

Bachmann (PSG) et Delphine Cascarino (OL) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Victime d’une rupture du ligament croisé en fin de saison dernière, Delphine Cascarino a entamé sa rééducation depuis plusieurs semaines. L’ailière de l’OL est d’ailleurs en avance sur son programme d’après Sonia Bompastor.

Elle aimerait certainement être en train de préparer le match contre le Panama plutôt que d’enchaîner les séances de rééducation. Néanmoins, Delphine Cascarino s’est faite une raison depuis bien longtemps et a désormais les yeux de supportrice des Bleues dans cette Coupe du monde 2023 qui se déroule en Australie et en Nouvelle-Zélande. De loin, en attendant peut-être de rejoindre l’Océanie dans les prochains jours, l’ailière a attaqué son programme qui doit lui permettre de revenir le plus vite possible sur les terrains.

Un retour attendu début 2024

Victime d’une rupture du ligament croisé lors du choc de D1 féminine entre le PSG et l’OL en fin de saison dernière, Cascarino a déjà bien avancé. Passée sur le billard début juin, elle a depuis repris le travail individuel, que ce soit à Décines ou à Clairefontaine pendant deux semaines. Un travail qui porte déjà ses fruits selon Sonia Bompastor. "On est loin d’un retour terrain, mais elle avance vraiment très, très bien, s’est satisfaite l’entraîneure lyonnaise chez nos confrères du Progrès. Elle est en très bonne forme et même plutôt en avance dans le timing. Il faut limite freiner un peu."

Aussi rapide sur un terrain qu’en dehors, Delphine Cascarino n’est attendue que pour le début de l’année 2024. Avec les antécédents qui minent les Fenottes ces dernières années, aucun risque ne sera quoi qu’il arrive pris par le staff lyonnais sur la question.