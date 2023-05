Bachmann (PSG) et Delphine Cascarino (OL) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Touchée au genou lors du choc contre le PSG dimanche, Delphine Cascarino souffre d’une rupture partielle du ligament antérieur droit. Elle ne jouera pas le dernier match de l’OL et doit surtout faire une croix sur la Coupe du monde avec les Bleues.

Sonia Bompastor avait déjà commencé à préparer le terrain mardi. En annonçant des "nouvelles peu réjouissantes", l’entraîneure de l’OL avait laissé entendre que la sortie sur blessure de Delphine Cascarino contre le PSG ne sentait pas bon. Après de premiers examens lundi puis des complémentaires mercredi, le verdict est tombé pour l’ailière lyonnaise. Elle souffre d’une rupture partielle du ligament croisé antérieur droit ainsi qu’une mobilité et une laxité. Comme communiqué par le club lyonnais, Delphine Cascarino va devoir subir une chirurgie réparatrice pour soigner cette blessure.

Pas de Coupe du monde avec les Bleues...

Son absence pour le dernier match de la saison contre Reims samedi (17h30) était déjà acté depuis le début de la semaine, mais la question était de savoir si la Lyonnaise allait pouvoir postuler pour la Coupe du monde. Ce ne sera pas le cas et c’est un vrai coup dur pour la joueuse et Hervé Renard qui n’avait pas manqué de saluer le profil de Cascarino lors de son passage à Décines pour OL - Paris FC. Pendant que les Bleues vont s’envoler vers l’Australie et la Nouvelle-Zélande, Delphine Cascarino va, elle, entamer son processus de rééducation qui va la tenir éloigner des terrains durant plusieurs mois…