Des nouvelles "peu réjouissantes" pour Cascarino (OL)

Delphine Cascarino (OL) et Sakina Karchaoui (PSG) (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Touchée au genou contre le PSG, Delphine Cascarino avait dû laisser sa place à la 55e minute lors du match du sacre dimanche. Les premiers examens n’ont pas apporté de nouvelles vraiment rassurantes d’après Sonia Bompastor.

Elle est sortie en larmes de la pelouse du Parc des Princes et ce n’est pas le titre de championnes de France qui est venu les sécher. Dimanche soir, Delphine Cascarino a été contrainte de laisser ses coéquipières à la 55e minute après un duel et un contact limite avec Elisa De Almeida. Soutenue par le staff médical pour rejoindre les vestiaires, l’ailière lyonnaise a été touchée au genou. Si après la rencontre, Sonia Bompastor n’avait pas souhaité prendre de risques au moment de parler de la blessure de sa joueuse, l’entraîneure lyonnais a été un brin plus pessimiste mardi. Sur le plateau d’OLPlay, elle a confirmé que Cascarino avait passé des examens lundi et que les "quelques informations ne sont pas réjouissantes, mais on va attendre."

Une Coupe du monde désormais en suspens

Delphine Cascarino doit repasser des examens ce mercredi pour connaitre la véritable gravité de sa blessure. À l’OL, les antécédents plus ou moins récents ont fait craindre une rupture des ligaments croisés, mais à l’heure actuelle, la native de Saint-Priest va surtout chercher à savoir si elle va pouvoir être en état de disputer la Coupe du monde ou non. Il y a quelque semaines, Hervé Renard n’avait pas manqué de nous faire l’éloge de Cascarino, une joueuse sur laquelle le sélectionneur comptait s’appuyer en Australie cet été. L’heure est désormais à savoir si la Lyonnaise a une chance ou non d’être retenue dans la liste…