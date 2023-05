Tandis que l’OL a encore un match de championnat à jouer samedi contre Reims, les regards sont déjà tournés vers la saison prochaine. Mardi, Sonia Bompastor a fait le point sur les différents dossiers chauds des Fenottes.

Une dernière danse pour finir cette saison en apothéose. Samedi à 17h30, les joueuses de l’OL seront à l’honneur au Parc OL. Vainqueures de la Coupe de France et de la D1 féminine à une semaine d’intervalle, les Fenottes vont disputer leur dernier match de la saison contre Reims et seront fêtées par l’ensemble du club. Une 22e journée de championnat avant de se tourner vers la Coupe du monde pour de nombreuses Lyonnaises. Sonia Bompastor ne sera elle pas vraiment encore en vacances, le mercato estival ouvrant rapidement ses portes.

L’entraîneure a du pain sur la planche avec des mouvements qui seront nombreux entre Rhône et Saône notamment dans le sens des départs. Janice Cayman et plus récemment Signe Bruun ont annoncé qu’elles ne seront plus à l’OL à la rentrée. Deux départs confirmés par Bompastor mardi sur le plateau d’OLPlay et qui ne seront pas les seuls.

Horan va prolonger l'aventure

Comme on pouvait malheureusement s’y attendre, Catarina Macario ne reportera plus le maillot lyonnais et devrait se diriger vers l’Angleterre (Chelsea). Amandine Henry va elle s’envoler vers les Etats-Unis et le FC Angel City. Doublure de Christiane Endler, Emma Holmgren a elle refusé une prolongation de contrat et va aussi s’en aller. Quand sera-t-il pour Eugénie Le Sommer et Dzsenifer Marozsan ? Elles aussi en fin de contrat dans quelques jours, les deux Lyonnaises ont reçu des propositions d’après la coach lyonnaise. "Les discussions sont toujours en cours avec Eugénie Le Sommer, le club lui a proposé quelque chose. Nous avons aussi fait une proposition à Dzenifer Marozsan, nous sommes en attente de sa réponse."

Stand-by donc, mais les supporters lyonnais peuvent avoir le sourire malgré tout. Après Vanessa Gilles, Lindsey Horan va également prolonger son séjour dans la capitale des Gaules comme l’a annoncé Sonia Bompastor. À l'instar de la Canadienne, ce devrait être une prolongation de prêt, Horan étant encore sous contrat jusqu’en 2025 avec Portland Thorns.