Sonia Bompastor et Ada Hegerberg lors d’Hacken – OL (Photo by Adam IHSE / TT News Agency / AFP)

Sonia Bompastor a dressé les louanges d'Ada Hegerberg ce mercredi, lâchant même que le "futur" du club se fera avec cette dernière.

Parmi les meilleures joueuses du monde depuis de nombreuses années, Ada Hegerberg est une cadre de l'effectif lyonnais depuis qu'elle a rejoint le club en 2014. Ce mercredi, Sonia Bompastor a évoqué l'importance d'avoir une footballeuse de ce calibre dans son effectif. "Je suis ravie de l’avoir dans mon groupe. C'est une attaquante exceptionnelle avec un talent rare, capable de marquer des buts dans n’importe quelle position. Sa première réalisation samedi est magnifique (contre le PSG en Coupe de France, 2-1). Dans les grands matchs, avoir ces joueuses capables de faire la différence individuellement, c’est toujours mieux", s'est-elle exprimée.

"On veut la garder"

Évidemment, comme Mbappé chez les hommes ou Cristiano et Messi lorsqu'ils étaient à leur top niveau, tous les clubs rêvent de pouvoir avoir une Ada Hegerberg dans leur équipe. La coach des Fenottes a préféré être franche, elle ne compte pas laisser partir son attaquante comme ça. De plus, elle estime même que le futur de l'Olympique lyonnais se fera avec la Norvégienne. "C’est une leader, une compétitrice, une buteuse, elle a l’ADN de la gagne. On a Ada, on veut la garder, on sait qu’on est meilleures avec elle. Le futur s’écrira avec elle", a-t-elle lâché.