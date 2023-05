OL - Monaco : briser cette mauvaise série côté lyonnais

Face à Monaco, l'OL reste sur deux défaites de rangs, une victoire vendredi (21h) permettrait de briser cette série noire.

Le 16 octobre 2021 marque la date à laquelle l'Olympique lyonnais a battu l'AS Monaco pour la dernière fois. Les Gones s'étaient imposés 2-0 au Parc OL grâce à un but de Karl Toko-Ekambi à la 75e minute et Jason Denayer à la 90e. Depuis, les Lyonnais restent sur deux défaites face aux Monégasques. Le premier revers remonte au 5 février 2022 (2-0), puis le second a eu lieu cette saison à Louis II (2-1).

Ne pas faire comme à l'aller

En septembre dernier, l'OL, accompagné de Karl Toko-Ekambi encore à l'époque, était revenu bredouille du Rocher. Malgré un but du Camerounais à la 81e, les deux réalisations de Badiashile à la 55e et Maripan à la 63e ont permis à Monaco de remporter ce match durant lequel ils avaient été dominés (2-1).

Symbole du début de saison des Lyonnais, c'est leur inefficacité qui leur avait coûté les trois points. Face aux 20 tirs (6 cadrés) et à 61% de possession, c'est le réalisme des footballeurs de la Principauté en 11 tirs seulement qui avait primé. Pour le rendez-vous de vendredi à 21 heures, c'est un autre duel qui attend les deux formations, puisqu'en neuf mois, Laurent Blanc a pris place sur le banc lyonnais.