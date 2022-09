Caqueret entre Caio Henrique et Disasi (Photo by CHRISTOPHE SIMON / AFP)

L’OL était attendu au rebond face à Monaco. Les Lyonnais ont tenu pendant une heure avant de couler (2-1) à l’entame de l’heure de jeu avant de gâcher offensivement. C’est une deuxième semaine en une semaine.

Une équipe qui n’avait pas gagné de la saison à domicile contre une équipe qui n’avait pas su prendre trois points à l’extérieur. Ce choc entre Monaco et l’OL opposait deux équipes non pas malades mais clairement en manque de confiance. Pendant près d’une heure, ces difficultés ont bien donné l’impression de se retranscrire sur le tableau d’affichage. Et puis, en l’espace de dix minutes, les Lyonnais ont coulé sur deux coups de pieds arrêtés. Deux têtes des centraux Maripan et Badiashile ayant pris le meilleur sur leurs homologues lyonnais.

Après cinq journées, l’OL n’avait pas goûté à la défaite, en une semaine, il a mordu la poussière à deux reprises. A chaque fois, à l’extérieur. Dimanche, sur le Rocher, les hommes de Peter Bosz ont livré un bien meilleur visage que celui à Lorient mais le résultat est le même. Surtout, bien qu’étant plus conquérants, les Lyonnais n’ont pas donné ce sentiment de pouvoir mettre à mal l’équipe monégasque avec l'accumulation des joueurs offensifs en fin de match. Alexandre Lacazette et Tetê ont tenté de mettre à contribution Nübel mais il manque clairement une étincelle dans le jeu offensif lyonnais. Tout est stéréotypé ou intervient après des contres favorables et exploits individuels. L’OL n’a pas été mauvais à Monaco mais il n’a pas eu ce supplément d'âme pour faire la différence. Et quand un grain de sable vient s’immiscer dans la machine, tout déraille.

L'OL s'est réveillé trop tard

Il a suffi de dix minutes pour voir les Lyonnais la tête sous l’eau. A la 54e minute, Castello Lukeba a empêché à bout portant Embolo de reprendre un centre déposé de Ciao Henrique. Ce sauvetage a finalement permis aux Monégasques d’ouvrir le score sur le corner qui a suivi grâce à Badiashile. Le défenseur a réussi à fausser compagnie à Thiago Mendes comme Maripan a pu le faire avec Lukeba huit minutes plus tard. La tête basse, les joueurs de l’OL ont marqué le coup avant que l’accumulation de joueurs offensifs ne redonnent un semblant d’espoir.

Rayan Cherki a encore fait une entrée convaincante en déposant un ballon sur Toko Ekambi qui a réduit le score. Dix minutes d’espoirs mais aussi dix minutes de ratés. L’OL repart avec zéro points car Moussa Dembélé (86e, 89e) et Alexandre Lacazette (90e) n’ont pas réussi à tromper Nübel. Avec 19 tirs pour un but, l’inefficacité offensive n’a encore pas pu cacher les errements défensifs. Ou l’inverse… En tout cas, c'est une deuxième défaite de suite, une première sous Peter Bosz.