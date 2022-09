Monaco - OL : Peter Bosz renforce son entrejeu

Corentin Tolisso face à Dango Ouattara (Lorient – OL) (Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

Après la prestation du milieu à Lorient, Peter Bosz a décidé d’apporter du poids. Comme prévu, Corentin Tolisso fait son retour. Non pas à la place de Johann Lepenant mais de Romain Faivre.

Vendredi en conférence de presse, il n’avait pas hésité à mettre le doigt sur la prestation de ses attaquants et du milieu de terrain pour expliquer une partie de la déroute lorientaise. Quand le collectif était bien huilé lors des cinq premières jours, il a bien moins communiqué à Lorient et offert des espaces dans lesquels les Merlus se sont engouffrés. Aux paroles, Peter Bosz est donc passé aux actes, en renforçant son entrejeu, ce dimanche contre Monaco.

Face à un concurrent direct pour le podium, l’entraîneur de l’OL a préféré miser sur la solidité plutôt que d’avoir un élément du trio à la fonction plus offensive. Comme cela était espéré, Corentin Tolisso fait son retour dans le onze lyonnais. Lui qui a avoué se sentir plus à l’aise en position de sentinelle devra faire quelques concessions sur le Rocher. En effet, à la différence d’Angers et de Lorient à la pause, il ne revient pas pour remplacer Johann Lepenant mais Romain Faivre.

Dans la lignée de ce qu’il met en place depuis le début de la saison, Peter Bosz n’a pas tout bouleversé après une défaite. L’entraîneur de l’OL a confiance en ses joueurs et leur capacité de réaction et leur offre donc cette chance. Mis à part Tolisso, le onze de départ est le même que celui posé sur la feuille de match mercredi en Bretagne. Avec l’espoir que le résultat final sera bien différent.

La composition de l’OL : Lopes - Gusto, Thiago Mendes, Lukeba, Tagliafico - Tolisso, Lepenant, Caqueret - Tetê, Lacazette (cap), Toko Ekambi