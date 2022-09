OL : Johann Lepenant a même "surpris" les siens

Arrivé sur la pointe des pieds, Johann Lepenant a profité de certaines méformes pour faire son trou à l’OL. Une adaptation express qui a même surpris sa famille.

Ce dimanche, au stade Louis II, Johann Lepenant connaitra-t-il sa 6e titularisation de la saison ? Resté sur le banc face à Angers, il avait été sorti dès la pause contre Lorient après la 1re mi-temps insipide de l’OL. Pas vraiment une sanction de la part de Peter Bosz mais un changement de système et une envie d’apporter de l’expérience avec Corentin Tolisso. Avec le numéro 88, Lepenant alterne désormais au poste de sentinelle mais le choc contre Monaco pourrait bien pousser Peter Bosz à densifier son entrejeu et à aligner les deux en même temps.

Quoi qu’il en soit, Johann Lepenant fait partie de la première rotation et c’est une petite surprise jusque sa Normandie natale. "Le début de saison est parfait. C’est vraiment surprenant de passer de la Ligue 2 à la Ligue 1 et de s’imposer comme ça, à Lyon, a lancé Ludovic Lepenant, son père, à Ouest-France. On s’attendait à ce qu’il gratte un peu de temps de jeu, car on connaît la force mentale de Jo’, mais pas aussi vite. Même à Lyon, ils n’en reviennent pas."

Il est vrai que dans l’environnement lyonnais, où on le décrit "avec la tête sur les épaules, bien éduqué et bien entouré", l’ascension du milieu n’est pas passée inaperçue. Avant Lorient, Peter Bosz n’avait pas hésité à encenser son jeune joueur. "On a vu qu’il était très fort techniquement. Il perd peu de ballons, il a été très stable depuis le début de la préparation. Il a enchaîné et je ne peux qu’être content. Je suis surpris mais ça veut dire que le scouting a bien travaillé."

Après lui avoir fait signer son premier contrat pro à Caen, Alain Caveglia a flairé le bon coup en le rapatriant avec lui du côté de l’OL et personne ne s'en plaint actuellement.