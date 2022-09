OL : Peter Bosz persiste et signe

Dans le début de saison paradoxal de l’OL, Peter Bosz a conservé un crédit qui s’est de nouveau effrité après la défaite à Lorient. A Monaco, l’entraîneur se sait attendu mais devrait miser sur la continuité, comme à son habitude.

Il connait trop bien le foot pour ne pas avoir su que l’emballement n’était pas forcément une bonne chose. Dans le bon début de saison comptable de l’OL, Peter Bosz savait au plus profond de lui que ce bilan était tronqué avec les quatre matchs à domicile. Il n’a d’ailleurs pas manqué de le faire remarquer, bien avant la défaite à Lorient. "On n’est qu'au début de saison. On a joué quatre fois à la maison, il ne faut pas oublier ça. Mais j’ai confiance dans ce que j’ai vu."

Cette confiance, Peter Bosz continue de la garder même après le revers en Bretagne. Quand il ne voulait pas se voir plus beau que ce que son effectif était après cinq matchs, il ne veut pas voir l'OL en crise après une seule défaite dans cette saison. L’entraîneur néerlandais parle bien, est lucide au moment de faire l’analyse des matchs de son équipe. Depuis un an et demi, on ne peut clairement pas lui reprocher ça. Dans le constat, il est peut-être l’un des meilleurs en Ligue 1 et au surlendemain de la déroute en Bretagne, il n’a pas dérogé à cette règle.

"On a très mal défendu, très mal joué avec le ballon. Ça n'a rien à voir avec l'OL qu'on a vu cette saison. On a perdu le match sur la première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a essayé. On savait qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. De temps en temps, on a été dangereux, malheureusement on n'a pas marqué (...). Avec le ballon, on a été très mauvais, et sans le ballon encore pire. Je ne peux pas désigner un joueur responsable, c'était presque tous."

Monaco, un véritable révélateur

Vendredi, Bosz est apparu comme à son habitude souriant. Néanmoins, la partition jouée par son équipe ainsi que les questions tournées principalement autour de Thiago Mendes ont fini par l’agacer. Dans sa force de tirer les enseignements de ses succès ou revers, Peter Bosz reste avant tout un fidèle. Son peu de turnover depuis le début de la saison l’atteste, il a les idées bien arrêtées. Ce ne sont pas deux erreurs à Lorient qui vont remettre en cause sa volonté de faire de Thiago Mendes le partenaire idéal de Castello Lukeba. Comme avec Toko Ekambi il y a quelques semaines à Reims, l’entraîneur lyonnais va défendre contre vents et marées son Brésilien. Un tantinet énervé par l’obsession autour de Mendes, il n’a d’ailleurs pas hésité à monter au créneau.

"Est-ce que Thiago Mendes a mal joué avant hier ? Oui. Il a fait des fautes qu’il n’aurait pas dues. Est-ce qu’il peut bien jouer sur ce poste-là ? Absolument. Ce sont deux choses différentes, a assuré le coach lyonnais. On a vu cette saison mais aussi la saison dernière, qu’avec lui, on n’a pris peu de buts et d’occasions contre nous. Encore une fois, il a fait des erreurs à Lorient, tout le monde l’a vu, lui le premier. Mais est-ce qu’il est capable de bien le faire ? Oui."

Une confiance aveugle à double tranchant

Dimanche, à Monaco et à moins que Peter Bosz ne cherche à se montrer moins prévisible, Thiago Mendes sera titulaire. Dans son désir de maintenir sa confiance, le coach s’obstine et ce crédit peut être mis à son honneur. Mais il peut y avoir un revers de la médaille. Déjà au sein de son groupe où les possibilités d’inverser la tendance semblent faibles avec un seul match par semaine mais aussi au sein du club. A Monaco, Peter Bosz voit avant tout "un match important contre une équipe plus ouverte." Dans le triptyque qui attendait l’OL avant la trêve internationale, les Lyonnais ont grillé leur joker à Lorient. Il reste désormais Monaco et le PSG.

Avec un club parisien sur un autre planète, cette réception le 18 septembre ressemble plus à un bonus. Si Peter Bosz veut en partie faire taire les critiques, il se doit de ramener un résultat de Monaco. Car c’est bien cette rencontre de la 7e journée de Ligue 1 qui est la plus cruciale et la plus révélatrice des progrès annoncés depuis le début de la préparation. Lucide sur le sportif, Peter Bosz sait aussi que ce choc pourrait lui refaire gagner du crédit et ainsi éviter de voir son avenir à la tête du club être encore un peu plus remis en cause qu’après la défaite bretonne.