Ligue 1 : l’OL signe son meilleur début de saison depuis 10 ans

Avec un calendrier certes favorable, l’OL n’a perdu que deux points sur ses cinq premiers matchs. Il faut remonter à 2012-2013 pour trouver trace d’un début de saison aussi canon.

Ajaccio, Troyes, Reims, Auxerre et Angers samedi soir, en attendant Lorient. Les détracteurs de l’OL mettront en avant et logiquement le calendrier lyonnais pour expliquer le très bon début de saison des hommes de Peter Bosz. Ont-ils tords ? Pas vraiment tant les équipes affrontées ne représentent aucune garantie de finir dans la première parte du tableau. Néanmoins, ces points contre les "petits", l’OL ne les aurait certainement pas pris la saison dernière et Bosz est le 1er à le signaler. Signer un 13 sur 15 après cinq journées n’a rien d’un miracle et est finalement ce qui était attendu par les supporters mais il ne faut pas pour autant bouder son bonheur.

L'OL avait fini 3e en 2012-2013

En attendant le déplacement à Monaco (11 septembre) puis la réception du PSG (18 septembre) avant la trêve internationale comme véritables tests, l’OL signe son meilleur début de saison depuis une décennie. Il fallait remonter à 2012-2013 pour les voir marquer autant de points. A l’époque, les hommes de Rémi Garde avaient certes commencé contre Rennes mais avaient ensuite enchaîné contre Troyes, Evian, Valenciennes et Ajaccio. Loin d’être des cadors également mais ce bon début de saison n’avait pas été de trop pour finir à la 3e place du classement. L’OL aimerait très certainement connaitre pareil scénario en 2022-2023.