OL : Nicolas Tagliafico pré-sélectionné avec l’Argentine

Nicolas Tagliafico au duel contre El Idrissy lors d’OL -Ajaccio (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

En attendant la liste finale, Nicolas Tagliafico a été pré-sélectionné pour le rassemblement de septembre de l’Argentine. L’Albiceleste affrontera le Honduras et la Jamaïque en amical.

Il n’a eu besoin que de cinq matchs pour mettre tout le monde d’accord et s’affirmer comme l’une des cautions "caractère" de cette équipe de l’OL. Un peu plus d’un mois après son arrivée à Lyon, Nicolas Tagliafico est déjà comme un poisson dans l’eau dans son nouveau club et les supporters sont déjà sous le charme. Buteur face à Troyes, le latéral gauche séduit avant tout par sa hargne, son envie d’aller vers l’avant mais surtout son envie de défendre. Les supporters de l’Ajax avaient prévenu, ils n’ont pas menti.

40 sélections avec l'Albiceleste

Enchaînant de nouveau les matchs avec l’OL, Nicolas Tagliafico ne laisse personne insensible, pas même Lionel Scaloni. Le sélectionneur de l’Argentine a dévoilé une pré-liste pour les deux amicaux aux Etats-Unis contre le Honduras (23 septembre) et la Jamaïque (27 septembre). Vainqueur de la Copa America à l’été 2021, Tagliafico fait partie de cette liste élargie et devrait logiquement être appelé pour ce rassemblement de septembre.