Moussa Dembélé et Karl Toko-Ekambi (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

Décisif par deux fois en entrant en cours de jeu cette saison, Moussa Dembélé continue d’empiler les buts. Avec 69 buts, il devient le 15e meilleur buteur de l’histoire de l’OL, à égalité avec Nabil Fekir.

Il n’y a pas qu’Alexandre Lacazette qui a gagné une place au classement des meilleurs buteurs de l’OL, samedi contre Angers. Quand le capitaine grimpait sur le podium et rejoignait Serge Chiesa avec 132 buts, Moussa Dembélé a fait son entrée dans le Top 15. Auteur d’un raid solitaire de toute beauté conclu par un but dans un angle impossible, l’attaquant lyonnais a inscrit son 69e but sous les couleurs de l’OL. Un chiffre symbolique qui lui permet de rejoindre Nabil Fekir à l’entrée de ce top 15.

19 buts en championnat en 2022 avec l'OL

En ne trouvant pas le chemin du but contre Auxerre, Dembélé avait mis fin à une incroyable série qui aurait pu se poursuivre grâce à cette réalisation solitaire contre Angers. Avant le promu auxerrois, il restait sur une série de onze matchs en trouvant le chemin des filets. Muet, il a donc remédier à ça samedi ce qui lui permet de porter à 19 buts son total en 2022, une performance que seul Kylian Mbappé a réussi à battre en Ligue 1 depuis neuf mois… S’il a perdu un brassard et un statut de titulaire, l’OL aura besoin d’un grand Moussa Dembélé pour aller accrocher l’Europe.