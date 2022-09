A deux jours de Lorient, Boateng et Pollersbeck toujours absents

Deux jours après la victoire contre Angers, les joueurs de l’OL étaient de retour à l’entraînement, lundi. Peter Bosz a pu compter sur un groupe de 22 joueurs pour préparer Lorient. Jérôme Boateng et Julian Pollersbeck étaient toujours absents.

Un sans-faute à la maison, seulement deux points lâchés, le début de saison de l’OL est pour le moment presque rêvé. Après avoir enchaîné trois matchs en une semaine, les Lyonnais attaquent une série avec deux rencontres en quatre jours. En attendant le déplacement attendu à Monaco, l’OL va enfin rattraper son match en retard contre Lorient, mercredi (19h). Dans ce déplacement en Bretagne, Peter Bosz devrait faire tourner son effectif, entre anticipation pour dimanche et besoin de souffler.

Diomandé et Aouar bien présents

A deux jours de ce périple breton, les joueurs lyonnais étaient de retour à l’entraînement, ce lundi. Tous ceux retenus contre Angers étaient bien présents ainsi que Sinaly Diomandé et Houssem Aouar laissés à l’écart après leur fin de mercato mouvementée. Les deux seules absences concernaient celles de Jérôme Boateng et Julian Pollersbeck. Le défenseur et le portier allemands sont annoncés en soins depuis quelques semaines par le club sans que l’on sache vraiment la nature de ces blessures.

Le groupe présent lundi : Lopes, Riou, Bonnevie - Gusto, Mendes, Diomandé, Da Silva, Lukeba, Henrique, Tagliafico - Lepenant, Caqueret, Tolisso, Reine-Adelaïde, Aouar - Tetê, Faivre, Dembélé, Toko-Ekambi, Cherki, Barcola, Lacazette