Ligue 1 : la LFP décide de reporter Lorient - OL à une date ultérieure

Houssem Aouar au duel face à Armand Lorienté, le 4 mars 2022 (Photo by Loic VENANCE / AFP)

Après deux passages d’un délégué jeudi et vendredi plus une commission ce vendredi après-midi, la LFP a pris sa décision sur la tenue ou non de Lorient - OL. Le match, prévu dimanche (13h), est reporté face à l'état de la pelouse qui ne permet pas de garantir "la sécurité des joueurs".

Face à l’incertitude entourant la tenue ou non de la rencontre entre Lorient et l’OL, Peter Bosz avait annoncé vendredi matin avoir préparé ses joueurs comme si la 2e journée allait être maintenu. Malgré l’état problématique de la pelouse, le technicien lyonnais ne comptait pas attendre la décision de la LFP pour entrer dans son match.

"Pour moi, on va jouer dimanche et on prépare l’équipe dans ce sens. Normalement en début de saison, les terrains sont censés être super, le soleil brille, a déclaré le coach en conférence. J’ai vu les photos, ce n’est pas normal même si c’est difficile de se faire une opinion qu’avec des photos. J’espère surtout que ce n’est pas dangereux pour les joueurs."

L'intégrité physique des joueurs n'est pas assurée

Jeudi, un délégué est venu constater une première fois la pelouse du Moustoir, mise à mal par la tenue du Festival Interceltique jusqu'à jeudi soir, et a fait un deuxième examen ce vendredi matin. Après avoir reçu le deuxième rapport définitif du délégué, la Commission des Compétitions de la LFP s’est réunie vendredi après-midi pour statuer sur la tenue ou non de cette rencontre.

Finalement, la décision a été prise que le terrain n'est pas praticable et donc impossible pour les deux équipes de jouer dans de bonnes conditions sans un risque de blessure. "Suite au rapport consécutif à la double visite des délégués de la LFP à Lorient les 11 et 12 août 2022, la Commission des Compétitions a constaté que l’état actuel de la pelouse du stade du Moustoir ne permettait pas d’assurer la sécurité des acteurs du jeu pour la rencontre FC Lorient – Olympique Lyonnais programmée le dimanche 14 août 2022 à 13h00."

Après seulement une journée de championnat, l'OL se voit donc déjà avec un match en retard à jouer.