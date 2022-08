OL : "La pelouse de Lorient, ce n’est pas normal", peste Peter Bosz

En attendant de savoir si l’OL se déplacera bien à Lorient dimanche, Peter Bosz a préparé son effectif en circonstances. Néanmoins, l’entraîneur lyonnais peste contre ces conditions qui ne semblent pas idéales vu de Lyon.

Comment préparer un match encore en suspens ?

Pour moi, on va jouer dimanche et on prépare l’équipe dans ce sens.

L’état de la pelouse peut-elle influer sur la façon de jouer ?

Ça ne va rien changer mais normalement en début de saison, les terrains sont censés être super, le soleil brille. J’ai vu les photos, ce n’est pas normal même si c’est difficile de se faire une opinion qu’avec des photos. J’espère surtout que ce n’est pas dangereux pour les joueurs. En début de saison, on a envie que d’une chose, c’est jouer mais c’est quelque chose de difficile à dire parce que je n’ai pas vu le terrain de mes propres yeux. Mais on est en professionnel donc il faut une bonne pelouse.

Qu’est-ce qui vous chagrine le plus ? Les blessures ou le fait que le terrain nivelle le jeu ?

Le plus important reste les blessures. Je viens d’une époque où les terrains des années 80 n’étaient pas top et aujourd’hui quand je vois ces terrains, je me dis 'ce n’est pas possible qu’on ait joué la dessus'. Aujourd’hui, avec toutes les techniques, tu dois faire une bonne pelouse mais il faut toujours travailler avec les circonstances.

Bosz : "Lacazette sera avec nous dimanche"

Un point sur les absences

Julian (Pollersbeck) a une petite douleur, on pense que ce n’est pas trop grave. Il reviendra peut-être demain sinon en début de semaine prochaine. Alexandre (Lacazette) sera là dimanche ainsi que tous les joueurs qui étaient là sur le terrain ce (vendredi) matin. Tout le monde a bien travaillé cette semaine donc il n’y pas de problème.

La victoire de Lorient à Rennes

J’ai vu le match, ils ont eu un début de rencontre difficile contre Rennes qui doit marquer même sans avoir de grosses occasions. Plus le match a évolué, mieux Lorient a été. A la fin, c’était presque mérité cette victoire.

Quel levier à enclencher dans le jeu ?

C’est encore tôt dans la saison mais je pense qu’on a fait des matchs de bonne qualité dans la préparation. Vendredi, c’était bien également. Le rouge a stoppé notre jeu et à 10 contre 10, on n’a pas joué comme il le fallait. Sur le reste, je n’ai aucun doute. Les joueurs sont en forme, continuent à se connaitre, à connaitre les qualités des autres et ça va positivement.

L’aspect psychologique des faits de jeu

Je regarde toujours le match après, encore une fois. J’ai vu des bons gestes qu’on n’a certes pas joués jusqu’au bout. Le premier but est un but de très haut niveau avec un changement de côté, du jeu en une touche. Après l’exclusion, il y a eu un changement oui. Ce n’est pas seulement les joueurs, moi aussi, je ne me suis dit que ce n’est pas normal. Tu joues bien, tu gagnes 2-0, tu prends un rouge et au lieu de gagner 3 ou 4-0, il y a 2-1. Dans la tête, il y a forcément quelque chose qui se passe mais même à 10 contre 10 comme j’ai dit tout à l’heure, on n'a pas joué comme on aurait dû.

Bosz : "Trois matchs pour Lopes, c'est beaucoup"

La rentrée de Corentin Tolisso

C’était très tôt pour lui donner des minutes parce qu’il n’a pas fait la pré-saison, ni trop d’entraînements avec nous. Je veux prendre mon temps avec lui et ne pas lui donner trop tôt, trop de minutes et qu’il se blesse. Je suis assez protecteur. On a vu son expérience et la qualité sur ses 20 minutes. Cette semaine, ça s’est bien passé à l’entraînement.

L’envie de revenir trop vite de Tolisso

C’est aussi à moi de gérer et j’en ai parlé avec lui. Pour un joueur qui veut donner le maximum pour lui-même et l’équipe, c’est bien comme qualité mais c’est à moi de gérer ça. Tout ce qu’il fait, il faut le faire à 100% mais c’est à moi de gérer les minutes en matchs et à l’entraînement et c’est pareil pour les autres joueurs.

Les trois matchs de suspension de Lopes

C’est beaucoup. J’ai vu le match de Lorient contre Rennes et l’arrière gauche de Rennes a fait une faute bien plus grave, ça c’était méchant. Anthony n’a pas fait exprès.

La rentrée de Rémy Riou et ce que ça change

Il est très bien rentré. Rémy a été très calme, très juste et il a fait un arrêt décisif en deuxième mi-temps. Dans les petits détails, ça change d’avoir deux gardiens pour les défenseurs. Droitier et gaucher déjà mais notre façon de jeu ne change pas de ce côté.

Riou doublure de Lopes désormais ?

Après la blessure de Strasbourg, Julian avait bien joué. Contre West Ham, c’était un match dur surtout avec le rouge à la mi-temps. Julian est un bon gardien et Rémy aussi mais c’est Rémy qui va remplacer Anthony à Lorient.