OL Académie : les U19 et U17 affrontent l'AS Saint-Etienne à Chasse

Ce vendredi à Chasse-sur-Rhône, U17 et U19 lyonnais affrontent l'AS Saint-Etienne. Deux derbys programmés à 16 heures puis 18 heures.

Triple dose de derby pour tout le monde. Plus de 24 heures après que les Fenottes ont tranquillement remporté leur duel face à l'AS Saint-Etienne (1-0), c'est au tour des jeunes de l'Académie de se confronter au voisin du Forez. Ce vendredi du côté de Chasse-sur-Rhône, les U17 d'Amaury Barlet ouvrent le bal contre leurs homologues stéphanois, à 16 heures, pour leur deuxième amical de cette pré-saison.

Un dernier test avant la reprise pour les U19

Dans la foulée, les U19 d'Eric Hély croiseront le fer avec les Verts à 18 heures. Victorieux face aux U19 montpelliérains (3-2) pour leur premier match de l'été, Joris Manquant et ses coéquipiers avaient ensuite essuyé un cuisant échec face au Servette FC (5-0), avant de relever la tête contre Bourgoin (3-3) et Limonest (1-1). Ils ont l'occasion de finir leur préparation estivale par un succès face au rival stéphanois. Leur championnat reprendra le 21 août prochain et débutera par un déplacement à Nancy. Une semaine plus tard, les U17 démarreront leur saison à Thionville.