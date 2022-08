Pour leur dernier match de préparation, les U19 de l’OL se rendront à Chasse-sur-Rhône pour affronter l’AS Saint-Etienne (18h). Le derby aura également lieu quelques heures plus tôt (16h) avec les U17.

Pour ceux qui seraient en manque de derby la saison prochaine avec la relégation de l’AS Saint-Etienne, il est encore temps de rattraper le temps perdu durant cet été. Entre l’espace de 48h, ce sont trois duels qui vont avoir lieu entre l’OL et les voisins stéphanois. Le coup d’envoi de ces hostilités sera donné jeudi avec le deuxième match amical des Fenottes face aux Stéphanoises, elles aussi descendues en D2 féminine. La rencontre aura lieu à 11h du côté du centre d’entraînement de l’OL et sera ouverte gratuitement au public.

Un peu plus de vingt-quatre heures après que les joueuses de Sonia Bompastor aient croisé le fer avec le club voisin, ce sera au tour de l’Académie de programmer deux autres derbys. Le deux se passeront du côté de Chasse-sur-Rhône, vendredi. Comme prévu, les U19 lyonnais vont clôturer leur préparation avec ce duel contre les Verts à partir de 18h. Ils ne seront pas les seuls puisque Le Progrès indique que les U17 d’Amaury Barlet joueront également un derby à Chasse en lever de rideau à 16h. Rendez-vous donc à Décines ou à Chasse-sur-Rhône pour avoir une dose de derby dans cette saison.