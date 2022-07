OL Académie : déjà cinq matchs de préparation pour les U19

Avant de reprendre le championnat le 21 août, les U19 de l’OL vont multiplier les amicaux. Les hommes d’Eric Hély en joueront cinq en l’espace de trois semaines.

Après la désillusion du dernier exercice avec une élimination précoce dès les quarts des play-offs du championnat, les U19 vont tenter de faire mieux cette saison. Avant un début de championnat qui commence le 21 août, les joueurs d’Eric Hély vont parfaire leur préparation avec des matchs amicaux.

Ayant repris l’entraînement lundi, les jeunes Lyonnais vont disputer cinq matchs amicaux entre le 23 juillet et le 12 août. Le premier aura lieu à Amplepuis pour affronter Montpellier (17h) tandis que la préparation estivale devrait se clôturer avec un derby contre Saint-Etienne à Chasse-sur-Rhône. Entretemps, la génération 20025 portée notamment par Joris Manquant et Pape Fuhrer affrontera le Servette (30 juillet), et deux formations de N3 avec Bourgoin (2 août) et Limonest (6 août).