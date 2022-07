OL Académie : c’est la reprise pour les U19 d'Eric Hély

Après l’équipe première et la réserve, c’est au tour des U19 de reprendre le chemin de l’entraînement. Avec les montées des 2004, Eric Hély va devoir reconstruire autour des 2005 avec pour mission de conserver la Coupe Gambardella.

La saison dernière des U19 a presque été parfaite même si elle s’est terminée sur un petit goût d’amertume. Premiers de la saison régulière du championnat de France, les joueurs d’Eric Hély étaient parmi les favoris au titre national, surtout après avoir décroché la Coupe Gambardella. Malheureusement, ce premier sacre depuis 25 ans a coupé les jambes des coéquipiers de Mohamed El Arouch, comme le craignait Hély avant la finale de Coupe. Éliminés dès les quarts des play-off, la génération 2004 n’a pas fait le doublé et va maintenant se frotter au niveau supérieur avec la National 2 pour les uns et le groupe pro pour certains autres.

Les 2004 ont marqué les esprits

Ce lundi 11 juillet marque la reprise de l’entraînement pour Eric Hély qui va presque devoir recommencer tout à zéro dans cette saison où l’OL tentera de conserver sa Gambardella et de faire mieux en championnat. L’ancien formateur de Sochaux va s’appuyer sur la génération 2005 avec certains joueurs qu’il a déjà eus sous son aile la saison dernière. On pense notamment à Pape Fuhrer ou Mamadou Sarr, deux piliers des U19 lors du dernier exercice. A son avantage (20 buts) la saison dernière avec les U17 d’Amaury Barlet, Joris Manquant sera d’ailleurs l’un des prospects lyonnais les plus surveillés, avec la lourde tâche de succéder à Yannis Lagha (19 buts). Pour rappel, le championnat U19 reprendra le 21 août prochain.