NWSL : l’OL Reign partage les points avec Portland (2-2)

Bethany Balcer lors de OL Reign – San Diego Waves (Photo by Steph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Mené jusqu’à dix minutes de la fin, l’OL Reign a réussi à prendre un point contre Portland (2-2). La franchise américaine de l'OL Groupe reste quatrième, derrière son adversaire du jour.

Statu quo pour l’OL Reign après son onzième match de la saison, dimanche. La franchise américaine de l’OL Groupe avait l’occasion de monter sur le podium de la NWSL mais a manqué le coche, sauvant même les meubles. Opposées à Portland, troisième avec un point d’avance, les joueuses de Laura Harvey ont attendu les dix dernières minutes pour au moins partager les points face à leur public.

A quatre points du fauteuil de leader

Mené une première fois suite à un but contre son camp de McClernon, l’OL Reign a rapidement réagi avec une égalisation d’Athens dans la foulée (14e). Quelque peu dominée par les Thorns, la franchise de Seattle s’est faite surprendre à l’heure de jeu par Sugita (2-1, 60e) et a dû batailler derrière. Le salut n’est arrivé qu’à dix minutes du terme avec l’égalisation de Balcer. En partageant les points, l’OL Reign reste au contact de son adversaire du jour mais ne profite pas des contre-performances de Chicago (20 points) et San Diego (21 points) pour combler le retard. Pire, l’ancien club d’Eugénie Le Sommer a vu Angel City recoller avec une égalité de points suite à sa victoire.