OL : Rafael le "Monsieur carton" du Parc OL

Rafael face à Khazri lors du derby OL – Saint-Etienne (Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)

Parti de l’OL en 2020, Rafael reste à ce jour le joueur le plus sanctionné. Avec 17 cartons jaunes et un rouge, l’ancien latéral droit n’y est jamais allé avec le dos de la cuillère.

Il y a ceux qui sont formés à l’ADN OL dès leur jeunesse comme Maxence Caqueret ou Alexandre Lacazette et puis il y a les étrangers qui prennent la mentalité lyonnaise durant leur séjour. Rafael fait partie de ces derniers, après cinq saisons passées dans la capitale des Gaules. S’il a quitté le club en 2020, le Brésilien n’en reste pas moins un supporter du club, à l’image de certains messages pour les derbys ou au moment de l’arrivée de John Textor, qui possède Botafogo où évolue désormais le latéral. L’ancien Mancunien n’a pas être pas été le défenseur le plus spectaculaire de l’histoire lyonnaise mais n’a au moins jamais fait semblant.

Rafael avait adopté la mentalité lyonnaise

Porté vers l’offensive de par son sang brésilien, Rafael était ce qu’on peut appeler un "joueur dur sur l’homme". Certains supporters de l’OL se rappellent encore de la grossière faute sur Yann M’Vila lors du 117e derby au Parc OL, qui lui avait valu un rouge. Cette exclusion contre Saint-Etienne est d’ailleurs la seule du latéral dans l’enceinte décinoise. Alors qu’il a fêté ses 32 ans samedi, Rafael peut se targuer d’être le joueur le plus sanctionné à Décines. Avec 17 cartons jaunes et ce fameux rouge en 63 matchs, le latéral occupe cette première place devant Marcelo (12 jaunes). Le podium est complété par Thiago Mendes (9 jaunes et un rouge) qui pourrait bien gagner une place d’ici la fin de saison prochaine… Le record de Rafael semble lui bien au chaud, en tout cas Peter Bosz l’espère.