OL – Rachat : selon Rafael (ex-OL), Textor "aime travailler avec les jeunes"

A Lyon pendant cinq saisons, Rafael est retourné dans le championnat brésilien, du côté de Botafogo, depuis moins d’un an. Dans ce club de première division qui appartient à John Textor, le Brésilien vante les qualités humaines du futur actionnaire majoritaire de l'OL.

A Lyon, il faut être honnête, personne ne peut s’improviser spécialiste de John Textor, le prochain actionnaire majoritaire de l’OL, du jour au lendemain. Sauf peut-être une personne, retournée dans son pays natal depuis moins d’un an, mais qui a évolué sous les couleurs rhodaniennes entre 2015 et 2020. A Botafogo, Rafael continue tranquillement sa carrière de footballeur dans une écurie que John Textor détient à 90%. Actionnaire majoritaire du club de première division brésilienne depuis le début d’année 2022, l’entrepreneur américain de 56 ans est par conséquent le patron de l’ex-Lyonnais. Et quand il est interrogé par un supporteur de l’OL sur Twitter, l’international brésilien n’hésite pas à dire tout le bien qu’il pense de John Textor. "C’est un homme très responsable avec Botafogo. Il aime bien travailler avec les jeunes et il me semble avoir un bon caractère", a-t-il publié lundi soir en réponse à la question d’un internaute.

L'implication de Textor auprès des jeunes joueurs

Une impartialité qui peut évidemment être remise en question, mais qui fait écho aux propos du président du RWD Molenbeek, Thierry Dailly, concernant l’implication de l'investisseur américain auprès des jeunes joueurs. "Dans le football, il n’y a pas 500 modèles : c’est surtout s’appuyer sur la formation. Il (Textor) est très à cheval là-dessus. Lui-même possède une très belle académie en Floride", a déclaré le dirigeant du club bruxellois détenu par M.Textor dans les colonnes de L’Equipe. Petit plus pour les amoureux de l’Olympique lyonnais très attachés à l’ADN OL, John Textor aurait donc la formation dans le sang.