OL : Textor est "préoccupé par les équipes d’Etat" comme le PSG

Amené à être le futur homme fort de l’OL dans les prochaines semaines, John Textor souhaite proposer une stratégie en rupture avec celle des clubs d’Etats comme le PSG.

A 16h mardi, c’est un sentiment et une sensation étrange qui risquent de s’emparer des supporters de l’OL. S’il restera encore en poste pendant quelques années, Jean-Michel Aulas va annoncer le début d’un passage de flambeau à la tête du club. Depuis lundi soir, le PDG d’OL Groupe est entré en discussions exclusives avec John Textor pour une arrivée à hauteur de 66,56% dans la capital. Un vrai changement qui devrait également avoir des conséquences sur le sportif avec notamment une enveloppe de 90 millions d’euros qui serait allouée au recrutement.

Des paroles qui doivent être suivies d’actes mais Textor a de grandes ambitions si l’on en croit ses propos pour CBS Sports où il souhaite que l’OL retrouve l’Europe avant de redevenir un concurrent du PSG sur la scène nationale. Le PSG, il en est d’ailleurs question dans cet entretien. Propriété du Qatar, le club parisien fait partie de ces clubs Etats comme peut l’être Newcastle avec l’Arabie Saoudite depuis quelques mois. Ces super-puissances sont dans le viseur du futur homme fort de l’OL qui souhaite créer une parade à cette domination avec un écosystème autour de ses clubs.

Des passerelles entre les clubs ?

Entre Botafogo, Crystal Palace , Molenbeek, et l’OL, les passerelles pourraient bien se retrouver nombreuses dans les prochains mois et prochaines années, un peu à la manière de ce qu’a créé Manchester City, certes aussi un club-Etat, avec le City Group dont fait partie Troyes depuis 2020."Mon plan de football est de créer un écosystème de clubs coopératifs de haut niveau qui bénéficieront du partage d'une empreinte mondiale d'identification des talents, a déclaré Textor sur CBS. Comme je continue à être préoccupé par le fait que la domination compétitive des équipes d'État et d'autres clubs riches est préjudiciable au paysage footballistique plus large des clubs dirigés par la communauté, j'espère simplement démontrer que des approches alternatives à la compétitivité doivent être explorées et encouragées. L'idée que les clubs et les communautés puissent collaborer pour s'entraider est quelque chose que nous devons célébrer."

Lundi soir, l'entrepreneur américain avait rassuré en souhaitant miser sur l'ADN OL et continuer le travail entrepris par Jean-Michel Aulas. Néanmoins, cette prise de pouvoir s'accompagnera forcément d'un changement dans la politique sportive du club, la pensée américaine n'étant pas celle en France.