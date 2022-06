John Textor assure que l’OL "sera la pierre angulaire de son projet"

Ce lundi, l’OL Groupe a annoncé que John Textor est officiellement entré en discussions exclusives pour acquérir 66,56% des parts du groupe. Le futur homme fort de l’OL a livré ses premières impressions.

L’attente a été longue mais finalement l’Olympique lyonnais a bien officialisé l’entrée dans des discussions exclusives avec John Textor pour que ce dernier intègre l’actionnariat de l’OL Groupe. Dans un communiqué, le club a confirmé que l’entrepreneur américain souhaite racheter les parts mises en vente par Pathé et IDG Capital mais aussi celui de Jean-Michel Aulas qui est actionnaire à hauteur de 27,56%. Si le processus suit son cours jusqu’au bout, Textor détiendra donc 66,56% du capital social de l’OL Groupe, ce qui en fera l’actionnaire majoritaire. Si certains supporters ont montré leur scepticisme concernant cette arrivée, John Textor a tenté de rassurer tout le monde.

"Je souhaite donner à tous les fans de l’Olympique Lyonnais, les moyens complémentaires pour que l’institution retrouve le plus haut niveau, en France et en Europe, tout en respectant les valeurs de l’ADN OL comme la jeunesse, le travail, l’abnégation et cet esprit qui permet à tous les talents du monde entier d’avoir accès au haut niveau grâce à nos implications dans les académies, a-t-il déclaré dans le communiqué. Vu des Etats-Unis, l’OL est la plateforme rêvée pour faire du football une histoire à succès."

Textor veut s'appuyer sur les valeurs lyonnaises

S’il a déjà des parts à Botafogo, Crystal Palace et Molenbeek, John Textor ne compte pas venir à Lyon pour faire de la figuration. L’Américain a des rêves de grandeur avec l’OL et compte bien mettre le club au centre de son projet qui devrait voir ses différents clubs de foot avoir quelques échanges qu’ils soient sportifs ou autres.

"Le projet que j’ai découvert à Lyon avec Jean-Michel Aulas et toutes ses équipes sera à l’épicentre de notre nouvelle organisation et de nos investissements au service du football mondial. L’Olympique Lyonnais sera la pierre angulaire de notre projet. J’ai l’intention, avec l’appui de Jean-Michel et de ses équipes, de faire émerger les valeurs de développement et de dépassement pour lesquels je me suis toujours engagé."

Il faudra attendre que tout le processus soit validé et que la vente soit officielle pour juger sur pièce mais les promesses semblent à premières vues alléchantes pour voir l’OL retrouver un certain standing en France et en Europe.