OL - Rachat : John Textor investirait 90 millions d’euros dans le mercato

Parmi les prétendant aux rachats des parts de Pathé et IDG Capital, John Textor aurait les idées bien claires. L’Américain souhaiterait injecter 90 millions d’euros dans le mercato et le développement de la formation de l'OL.

L’OL est entré dans une phase cruciale depuis quelques heures. Cette semaine doit normalement marquer un virage dans l’avenir institutionnel et sportif du club lyonnais avec l’annonce possible du futur actionnaire pour le rachat des parts de Pathé et IDG Capital. Parmi les candidats se trouve John Textor. L’entrepreneur américain a été le premier à sortir et il a lui-même avoué vouloir placer ses pions dans un club français dans une interview récente. Après avoir été considéré comme le favori pour intégrer le capital de l’OL, Textor a vu Foster Gillett avoir les faveurs de Jean-Michel Aulas mais Bloomberg annonce que le fils de l’ancien propriétaire de Liverpool n’aurait toujours pas apporté la preuve de son financement auprès du conseil d’administration lyonnais, chose que Textor aurait fait d’après des sources proches du dossier.

L'OL valorisé à plus de 800 millions d'euros

Ce lundi, le média économique dévoile d’ailleurs un peu plus les dessous de la candidature de l’Américain qui serait revenu dans les petits papiers lyonnais pour être désormais tout proche d'être l’heureux élu. John Textor paierait 3 euros par action pour une participation clé dans le capital de l'Olympique lyonnais, ont déclaré les personnes proches de l'opération et de celui qui possède déjà des parts à Botafogo, Crystal Palace et Molenbeek, qui ont demandé à Bloomberg à ne pas être identifiées car l'information n'est pas publique. Un accord pourrait être annoncé dès les prochains jours, ont-elles ajouté. Selon les termes négociés, le club serait évalué à plus de 800 millions d’euros et Textor investirait environ 90 millions d'euros dans les transferts de joueurs et le développement de l’OL Académie. Le conseil d'administration de mardi et la date butoir fixée par Aulas le 23 juin devraient donc apporter des éléments de réponse.