Foster Gillett (Photo by RUSTY JARRETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Désormais, l'Américain Foster Gillett est le mieux placé pour reprendre l'OL. Il pourrait devenir actionnaire majoritaire du club rhodanien.

L'Olympique lyonnais se trouve à la frontière d'une révolution. Comme l'indique L'Equipe, l'Américain Foster Gillett est en pole position pour devenir le nouvel actionnaire majoritaire de l'OL. En effet, il fait face à deux autres offres venues des Etats-Unis, mais l'homme d'affaire s'est mis d'accord avec Jean-Michel Aulas. Il a offert 600 millions d'euros au total pour racheter les parts de de Pathé et IDG (pour plus de 300 M€), mais également une partie de celles du président rhodanien.

En plus de tout cela, l'homme d'affaire apporterait, comme il est imposé dans le cahier des charges, une injection d'argent dans le cadre d'une augmentation immédiate de capital de près de 100 M€. Il deviendrait alors le principal décisionnaire, et amènerait à l'OL d'importants et immédiats moyens financiers.

Aulas resterait président

Toutefois, Jean-Michel Aulas a la volonté de garder encore le contrôle, il souhaite donc inclure une période de gouvernance qui le maintiendrait à la tête de l'entité lyonnaise pour près de trois saisons. Néanmoins, il est possible que l'Américain de 45 ans décide d'être présent, ou a minima, de mettre certains de ses hommes de confiance dans l'organigramme.

Dans sa carrière, Foster Gillett, fils de George Gillett, a notamment occupé le rôle de directeur à Liverpool. Son père était copropriétaire des Reds avec Tom Hicks entre 2007 et 2010. Cette expérience n'a pas été très concluante et les deux dirigeants ont dû revendre le club. Il était également impliqué dans le NASCAR avec l'équipe Richard Petty Motorsports, et ce jusqu'en 2010. Enfin, il a aussi dirigé une société qui gère des stations de ski, Booth Creek Management Corporation.

Gillett serait ambitieux pour l'OL

Récemment, Foster Gillett avait tenté de retrouver le monde du football en adressant une offre de reprise à Derby County, mais celle-ci n'a pas abouti. Pour l'OL, l'Américain nourrirait de grandes ambitions sur le plan sportif, et il serait prêt à à investir de manière conséquente dès cet été.