OL : Sara Däbritz estime rejoindre "le meilleur club de football féminin"

Arrivée mercredi à l’OL en provenance du PSG, Sara Däbritz a exprimé en interview sa joie de rejoindre la formation rhodanienne.

Après avoir remporté la Ligue des champions et la D1, l’Olympique lyonnais se prépare déjà pour l’échéance suivante. Mercredi, le club rhodanien s’est attaché les services de Sara Däbritz, qui débarque après trois saisons au PSG. "C’est un grand moment pour moi, je suis vraiment heureuse et fière de rejoindre ce club incroyable, a lâché la joueuse sur OLPlay. Pour moi, c’est le plus grand club de foot féminin."

"Les discussions se passent bien depuis le début, a-t-elle ajouté. J’ai eu un bon ressenti sur le projet, sur le club et son engagement, notamment pour l’équipe féminine, et j’ai saisi l’opportunité de venir ici." A l’égard des Fenottes, l’internationale allemande a exprimé que "ce qu’elles ont accompli et ce qu’elles font actuellement, c’est incroyable. Je veux faire partie de ce club, et aider l’équipe à gagner des trophées."

Quelques retrouvailles

"C’est sympa de connaître des joueuses avant d’arriver, a ensuite affirmé la milieu de terrain. Je connais Marozsán avec l’équipe nationale. Je connais aussi Perle (Morroni), Chris (Endler) et Signe (Brunn). On jouait ensemble au PSG. Ça rend mon intégration plus facile."

Pour finir, la joueuse de 27 ans a évoqué les infrastructures de l'OL. "J’étais déjà venue pour jouer quelques matchs, je connaissais déjà le stade, a-t-elle expliqué. Le stade et les infrastructures autour sont incroyables. La ville de Lyon aussi est très belle, et je pense que je vais me plaire ici."