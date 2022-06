Florent Balmont (ex-OL) devient l'entraîneur adjoint du Puy Foot 43

Après avoir épaulé Amaury Barlet sur le banc des U17 de l’OL, Florent Balmont s’engage en tant qu’adjoint de Roland Vieira au Puy Foot 43, en National.

Alors que Florent Balmont a pris sa retraite de footballeur il y a deux ans seulement, sa reconversion ne s’est pas faite attendre. Après avoir obtenu son diplôme d’entraîneur, l’ancien milieu de terrain s’était engagé en juin 2021 à l’Olympique lyonnais, son club formateur, en tant qu’adjoint d’Amaury Barlet sur le banc des U17. L’ancien Lillois rejoint désormais le championnat de National, où il épaulera Roland Vieira au Puy Foot 43.

Florent Balmont compte plus de 600 matchs de Ligue 1 dans sa carrière, entre 2002 et 2020. Il avait notamment été sacré champion de France en 2003 et en 2005 avec Lyon, et en 2011 avec Lille.